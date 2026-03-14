«КАМАЗ» упустил победу над «Ротором»

«КАМАЗ» дома сыграл вничью с «Ротором» в матче 24-го тура Первой лиги — 1:1. Игра прошла в городе Набережные Челны на стадионе «КАМАЗ».

За хозяев поля забил Давид Караев на 70-й минуте, за гостей на 90+3-й минуте отличился Илья Сафронов.

У «КАМАЗа» серия без побед достигла семи матчей — 5 ничьих и 2 поражения. Команда с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

«Ротор» с 33 очками находится на седьмой строчке.

Россия. PARI Первая лига. 24-й тур.

14 марта, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

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