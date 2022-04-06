«Ротор» обыграл «КАМАЗ», липецкий «Металлург» победил «Текстильщик»

«Ротор» обыграл КАМАЗ в матче 31-го тура ОЛИМП-ФНЛ со счетом 2:0.

В составе «Ротора» отличились Роман Минаев и Имран Улад Омар, который реализовал пенальти.

В другом матче тура липецкий «Металлург» победил «Текстильщик». Игра завершилась со счетом 2:1.

«Ротор» набрал 30 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» имеет в активе 34 очка и 16-ю позицию.

У «Металлурга» 24 очка и 19-я строчка. А у «Текстильщика» 20 очков и последнее, 20-е место.