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Сегодня, 19:52

«Ротор» обыграл «КАМАЗ», липецкий «Металлург» победил «Текстильщик»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Ротор» обыграл КАМАЗ в матче 31-го тура ОЛИМП-ФНЛ со счетом 2:0.

В составе «Ротора» отличились Роман Минаев и Имран Улад Омар, который реализовал пенальти.

В другом матче тура липецкий «Металлург» победил «Текстильщик». Игра завершилась со счетом 2:1.

«Ротор» набрал 30 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» имеет в активе 34 очка и 16-ю позицию.

У «Металлурга» 24 очка и 19-я строчка. А у «Текстильщика» 20 очков и последнее, 20-е место.

Россия. ФНЛ. 31-й тур
06 апр, 18:00. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
1:2
Металлург Лп
Голы
Шленкин, 32 (1:0), Арустамян, 61 (1:1), Овчинников, 65 (1:2)
Текстильщик
Миронов Малания Хрипков Горюшкин Рогов Сидоров (Аванесян, 71) Мосейчук Стеклов (Сергеев, 82) Машуков Шведюк Шленкин
Металлург Лп
Иканович Сазонов Иваньков Киселев Поликутин (Овчинников, 46) Карпов Бабаев Войдель Великородный (Поярков, 82) Арустамян (Долгов, 90) Кутьин (Завезен, 78)
Предупреждения
Сидоров 35’, Хрипков 35’, Шленкин 52’, Шведюк 87’  -  Арустамян 21’, Киселев 89’, Завезен 90+2’, Иканович 90+4’
Судьи
Зияков (Набережные Челны)
Россия. ФНЛ. 31-й тур
06 апр, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
0:2
Ротор
Голы
Минаев, 13 (0:1), Улад Омар, 76 (0:2)
КАМАЗ
Мамин Куликов Потапов Садыков (Свежов, 60) Смирнов (Аюкин, 73) Калугин (Кашаев, 60) Бадртдинов (Пальцев, 46) Замалиев Воронин Казимир Акоста (Лопатин, 60)
Ротор
Терновский Пелих Мартынов Бериашвили (Улад Омар, 69) Дудиев Байрыев Кипиани Махатадзе Чуканов (Серченков, 90+4) Минаев (Шахов, 90+1) Макаров
Предупреждения
Куликов 44’, Пальцев 80’, Свежов 83’  -  Кипиани 58’, Пелих 61’
Удаления
Кипиани 85’ (вторая ж.к)
Судьи
Анопа (Благовещенск)

ФК КАМАЗ
ФК Металлург (Липецк)
ФК Ротор
ФК Текстильщик (Иваново)
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