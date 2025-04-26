«КАМАЗ» дома обыграл «Родину» в первой лиге
«КАМАЗ» дома обыграл «Родину» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 90+5-й минуте забил нападающий хозяев Давид Караев.
«КАМАЗ» набрал 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги. «Родина» с 41 очком идет на 8-ой строчке.
В следующем туре «КАМАЗ» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск», а «Родина» примет на своем поле «Урал».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|19
|9
|2
|50-17
|66
|
2
|Торпедо
|29
|13
|13
|3
|43-22
|52
|
3
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
4
|Урал
|30
|13
|11
|6
|41-32
|50
|
5
|Сочи
|29
|14
|8
|7
|46-29
|50
|
6
|СКА-Хаб.
|30
|12
|8
|10
|36-37
|44
|
7
|Енисей
|30
|12
|6
|12
|30-32
|42
|
8
|Родина
|30
|10
|11
|9
|31-26
|41
|
9
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|КАМАЗ
|30
|10
|6
|14
|28-27
|36
|
12
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
13
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
14
|Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|08:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 2
|26.04
|14:00
|
Урал – Балтика
|2 : 5
|26.04
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|1 : 0
|26.04
|18:00
|
Чайка – Сочи
|- : -
|27.04
|12:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
|27.04
|14:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|27.04
|15:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|27.04
|15:00
|
Тюмень – Нефтехимик
|- : -
|27.04
|17:00
|
Арсенал – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Мартин Секулич
Урал
|10
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7
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