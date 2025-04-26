«КАМАЗ» дома обыграл «Родину» в первой лиге

«КАМАЗ» дома обыграл «Родину» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил нападающий хозяев Давид Караев.

«КАМАЗ» набрал 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги. «Родина» с 41 очком идет на 8-ой строчке.

В следующем туре «КАМАЗ» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск», а «Родина» примет на своем поле «Урал».