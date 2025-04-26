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«КАМАЗ» дома обыграл «Родину» в первой лиге

Сергей Ярошенко
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«КАМАЗ» дома обыграл «Родину» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил нападающий хозяев Давид Караев.

«КАМАЗ» набрал 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги. «Родина» с 41 очком идет на 8-ой строчке.

В следующем туре «КАМАЗ» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск», а «Родина» примет на своем поле «Урал».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
26 апреля, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Родина

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 19 9 2 50-17 66
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 30 13 11 6 41-32 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 30 12 8 10 36-37 44
7
 Енисей 30 12 6 12 30-32 42
8
 Родина 30 10 11 9 31-26 41
9
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 КАМАЗ 30 10 6 14 28-27 36
12
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
13
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
14
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 1 : 2
26.04 14:00
Урал – Балтика
 2 : 5
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 1 : 0
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 - : -
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 - : -
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 - : -
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 - : -
27.04 15:00
Тюмень – Нефтехимик
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Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 10
Артем Максименко

Артем Максименко

Родина

 10
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 27 1 7
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