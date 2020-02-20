«КАМАЗ» обыграл сборную России U20 на Кубке ФНЛ и занял первое место в группе
15:52
«КАМАЗ» выиграл у сборной России U 20 (3:2) в матче группового этапа Кубка ФНЛ.
Клуб из Набережных Челнов набрал пять очков и занял первое место в группе А. У России U 20 четыре очка и второе место.
Кубок ФНЛ
Группа А
Россия U 20 — «КАМАЗ» — 2:3 (0:2)
Голы: Гаглоев, 11 — с пенальти (0:1). Галиакберов, 45+1 (0:2). Чушъялов, 71 (0:3). Хосонов, 79 (1:3). Олейников, 85 (2:3).
Судья: Фролов (Москва).
20 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу»
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