«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

«КАМАЗ» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

После этого матча «КАМАЗ» с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Нефтехимик» с 12 очками — на седьмой строчке.