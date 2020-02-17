«КАМАЗ» и «Енисей» сыграли вничью на Кубке ФНЛ

В матче группового этапа Кубка ФНЛ «КАМАЗ» и «Енисей» сыграли вничью (2:2). Сегодня с аналогичным счетом завершился другой матч группы А между сборной России U20 и «Ротором».

Россия. Кубок ФНЛ

Группа A

«КАМАЗ» — «Енисей» — 2:2 (1:1)

Голы: Гаглоев, 27 (1:0). Рожков, 39 (1:1). Галиакберов, 54 (2:1). Саркисов, 90+1 (2:2).

Предупреждение: Караев, 45+1.

Удаление: Караев («КАМАЗ»), 62.

17 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако».