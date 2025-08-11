«КАМАЗ» и «Факел» сыграют в первой лиге 11 августа

«КАМАЗ» и «Факел» сыграют в 4-м туре PARI первой лиги в понедельник, 11 августа. Матч пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.

11 августа, 20:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

«КАМАЗ» — «Факел»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Встречу «КАМАЗ» — «Факел» в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «КАМАЗ» — «Факел» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«КАМАЗ» после 3 туров первой лиги занимает пятое место с 7 очками, предыдущим соперником челнинцев был «Челябинск» (2:1). У «Факела» — 9 очков и вторая строчка, в предыдущем туре воронежцы обыграли «Сокол» (1:0).