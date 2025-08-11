Футбол
11 августа, 21:57

«Факел» победил КАМАЗ в матче первой лиги

Руслан Минаев

«Факел» на выезде обыграл КАМАЗ в матче 4-го тура первой лиги — 2:1.

У гостей голы забили Равиль Нетфуллин и Белайди Пуси. У хозяев отличился Сурхайхан Абдуллаев.

«Факел» одержал 4-ю победу подряд — 12 очков и второе место в таблице первой лиги. КАМАЗ с 7 очками — на 6-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
11 августа, 20:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:2
Факел

Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Факел (Воронеж)
  • Valeri

    "Факел" выиграл на классе и за счет высокой самоотдачи! Понравились Нетфуллин,Журавлев, Магкеев и Пусси! Надеемся , что молодой Симонов прибавит. Хорош Фролкин, с ним не ошиблись при покупке!

    12.08.2025

  • spar001

    вот какая команда поистине народная... играет в первой лиге, а обсуждение в топах...

    12.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Рады за Шалимова. Болелы "Зенита".

    12.08.2025

  • Ж и в о й

    Только что вернулся со стадиона в Набережных Челнах. И снова я скажу: "Браво, "КАМАЗ"!!! Молодцы, парни!" Ибо дали настоящий бой одной из лучших команд лиги! Первый тайм был огненным от хозяев! Как не забил заряженный Султонов, который несколько классных ударов нанёс и однажды попал в перекладину! Как вытащил Фролкин отличный штрафной от Хубаева! У воронежцев в первые 45 минут был один-единственный шанс и они его реализовали... Думаю, забей челнинцы хоть что-то до перерыва, игра могла сложиться совсем по-другому! Во втором тайме "Факел" заметно добавил, выравнял игру и начал показывать свой класс. Ну а когда счёт стал 0:2, было заметно, что команда челнинцев уже немного поникла. Тем не менее, Абдуллаев забил блистательный сольный гол, обыграв нескольких соперников и надежда на камбэк вернулась. Но, к сожалению, совершить ещё один подвиг "КАМАЗу" не удалось. Тем не менее, лично я получил массу положительных эмоций! Спасибо за игру!

    11.08.2025

  • Есть город на Неве

    педа не ачухаицца, педрилам звиздец!

    11.08.2025

  • ФакКилл77

    «Зимою и летом, и в стужу, и в зной — всегда мы болеем за „Факел“ родной»:fire::fire::fire:

    11.08.2025

  • Вадим Непобедим

    Камаз играл как мог и неплохо. Быстро и технично. Факел играл как надо на выезде после тяжелой дороги автобусом до Москвы,самолетом и снова автобусом.Проливной дождь игру не испортил. Факел продолжает выполнять задачу. С чем и поздравляю команду и болельщиков.

    11.08.2025

  • Врн36

    родина, хабаровск, торпедо еще очухается. будет интересно

    11.08.2025

  • Ganimed

    Где в ФНЛ пятая команда-которую допустят до вышки?! :joy:Катерина, Воронеж, Волгоград, 90% Тула, а остальные команды РАДИ ЧЕГО играют матчи, хз:rofl:

    11.08.2025

  • Иванова Кира

    Да, думаю в Камазе никому просто не будет. Все бьются, даже Кострома из Москвы три очка увезла...Кононов наверное в шоке, два черногорца, хорват, а на выходе пшик.

    11.08.2025

  • Ganimed

    Ну здесь все понятно, Уралмаш и Факел вернутся назад, а Ротор будет в стыках:blush:Четвёртого не знаю, там кроме Тулы, никого не допустят вроде:sunglasses:

    11.08.2025

  • Haiaxi

    Мне нравятнся таблицы в ФНЛ и РПЛ. Пусть примерно так и будет по окончанию сезона.

    11.08.2025

  • Smash.

    Неожиданно, включил второй тайм и посмотрел до конца на одном дыхании. Гораздо интереснее некоторых тягомотин из рпл.

    11.08.2025

  • Врн36

    в атаке пока не очень, но да верим в команду

    11.08.2025

  • lakers

    Очень трудная победа над серьезным соперником. КАМАЗ понравился, классная команда, показывающая зрелищный футбол, одно удовольствие смотреть болельщикам, но без валидола не обошлось! Наши сегодня грамотно сыграли в обороне и атаке, вообще лучший матч по реализации моментов на сейчас. Важная победа и хороший футбол был сегодня! Верим в команду!

    11.08.2025

  • Врн36

    100%

    11.08.2025

  • Иванова Кира

    Теперь на юга, в Новороссийск)) Думаю туда факелонов больше приедет))

    11.08.2025

  • Иванова Кира

    Факел с победой, жалко что Фролкина размочили, но ничего страшного))

    11.08.2025

  • Врн36

    Всех причастных с трудной победой.

    11.08.2025

  • Barac Obama

    Очень быстрая и интересная игра была. КАМАЗ лихо атаковал, но Факел смотрелся солиднее.

    11.08.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
    9
    		 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
    10
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    11
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
