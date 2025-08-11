«Факел» победил КАМАЗ в матче первой лиги

«Факел» на выезде обыграл КАМАЗ в матче 4-го тура первой лиги — 2:1.

У гостей голы забили Равиль Нетфуллин и Белайди Пуси. У хозяев отличился Сурхайхан Абдуллаев.

«Факел» одержал 4-ю победу подряд — 12 очков и второе место в таблице первой лиги. КАМАЗ с 7 очками — на 6-й строчке.