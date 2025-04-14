«КАМАЗ» — «Енисей»: видеообзор матча первой лиги

«КАМАЗ» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги на своем поле сыграл вничью с «Енисеем» — 0:0.

«Енисей» (38 очков) поднялся на седьмое место в первой лиге. «КАМАЗ» (32) вышел на 13-ю строчку в турнирной таблице.