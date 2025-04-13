«КАМАЗ» и «Енисей» сыграли вничью в первой лиге

«КАМАЗ» на своем поле сыграл вничью с «Енисеем» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Енисей» (38 очков) поднялся на седьмое место в первой лиге. «КАМАЗ» (32) вышел на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур.

13 апреля, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

Ранее «Родина» на выезде в концовке вырвала победу над «Соколом» (2:1), а «Черноморец» и «Ротор» сыграли вничью (1:1).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур.

13 апреля, 13:00. Локомотив (Саратов)