«КАМАЗ» — «Черноморец»: видеообзор матча

«Черноморец» в гостях обыграл «КАМАЗ» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

Гол на 40-й минуте забил Василий Черов.

«Черноморец» набрал 11 очков и занимает 11-е место в таблице первой лиги. «КАМАЗ» с 8 очками — на 15-й строчке.