«Черноморец» победил на выезде КАМАЗ

«Черноморец» в гостях обыграл КАМАЗ в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Гол на 40-й минуте забил Василий Черов.

«Черноморец» набрал 11 очков и занимает 9-е место в таблице первой лиги. КАМАЗ с 8 очками — на 15-й строчке.