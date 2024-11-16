«Балтика» обыграла КАМАЗ, забив в концовке встречи
«Балтика» на выезде победила «КАМАЗ» в матче 19-го тура первой лиги — 1:0.
За несколько минут до финального свистка гол забил защитник Натан Гассама. Калининградцы продлили серию без поражений в чемпионате до 10 игр.
Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
После 19 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. «КАМАЗ» с 22 баллами занимает 12-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|11
|6
|2
|24-12
|39
|
2
|Торпедо
|18
|9
|9
|0
|34-13
|36
|
3
|Урал
|19
|9
|6
|4
|29-20
|33
|
4
|Арсенал
|18
|6
|11
|1
|15-10
|29
|
5
|Сочи
|18
|7
|7
|4
|28-19
|28
|
6
|Черноморец
|18
|8
|3
|7
|26-25
|27
|
7
|Ротор
|19
|6
|8
|5
|16-15
|26
|
8
|Чайка
|18
|6
|7
|5
|23-22
|25
|
9
|СКА-Хаб.
|18
|6
|6
|6
|25-28
|24
|
10
|Родина
|18
|5
|9
|4
|18-16
|24
|
11
|Енисей
|19
|7
|2
|10
|21-26
|23
|
12
|КАМАЗ
|19
|6
|4
|9
|17-15
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|7
|6
|15-18
|22
|
14
|Уфа
|19
|5
|5
|9
|19-24
|20
|
15
|Сокол
|19
|4
|7
|8
|10-23
|19
|
16
|Шинник
|18
|4
|6
|8
|12-20
|18
|
17
|Алания
|19
|4
|6
|9
|12-20
|18
|
18
|Тюмень
|18
|2
|3
|13
|14-32
|9
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.11
|13:00
|
Уфа – Сокол
|2 : 0
|16.11
|15:00
|
Алания – Ротор
|1 : 3
|16.11
|16:00
|
Урал – Енисей
|4 : 3
|16.11
|17:00
|
КАМАЗ – Балтика
|0 : 1
|16.11
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|17.11
|08:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|- : -
|17.11
|15:00
|
Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|17:00
|
Тюмень – Сочи
|- : -
|17.11
|19:30
|
Родина – Черноморец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|13
|1
|6
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5
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