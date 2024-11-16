«Балтика» обыграла КАМАЗ, забив в концовке встречи

«Балтика» на выезде победила «КАМАЗ» в матче 19-го тура первой лиги — 1:0.

За несколько минут до финального свистка гол забил защитник Натан Гассама. Калининградцы продлили серию без поражений в чемпионате до 10 игр.

Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

После 19 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. «КАМАЗ» с 22 баллами занимает 12-е место.