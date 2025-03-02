Футбол
2 марта, 00:43

«КАМАЗ» — «Арсенал»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«КАМАЗ» на своем поле одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

«Арсенал» (30 очков) занимает седьмое место в первой лиге. «КАМАЗ» (25) поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК КАМАЗ
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Челябинск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Торпедо»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сокол»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Факел»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 21 15 3 3 29-11 48
2
 Урал 21 12 5 4 30-18 41
3
 Родина 21 9 9 3 28-16 36
4
 Спартак Кс 21 9 7 5 30-24 34
5
 КАМАЗ 21 8 8 5 36-24 32
6
 Челябинск 21 8 8 5 27-20 32
7
 Ротор 21 8 6 7 24-17 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 21-21 29
9
 Арсенал 21 6 10 5 29-25 28
10
 Нефтехимик 21 6 10 5 25-24 28
11
 Шинник 21 6 8 7 18-19 26
12
 Черноморец 21 6 6 9 25-27 24
13
 Енисей 21 5 8 8 14-25 23
14
 Волга 21 6 4 11 24-34 22
15
 Торпедо 21 5 6 10 17-29 21
16
 Уфа 21 4 8 9 24-29 20
17
 Сокол 21 2 10 9 10-22 16
18
 Чайка 21 2 6 13 18-44 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
28.11 19:00 Черноморец – Шинник 2 : 1
29.11 13:00 Сокол – СКА-Хаб. 0 : 2
29.11 14:00 Волга – Урал 0 : 0
29.11 14:00 Чайка – Уфа 1 : 1
30.11 11:30 Енисей – Ротор 0 : 0
30.11 17:00 Арсенал – Нефтехимик 0 : 0
30.11 17:00 Спартак Кс – Торпедо 0 : 1
30.11 18:00 Факел – Челябинск 2 : 0
1.12 19:00 Родина – КАМАЗ 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 13
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

КАМАЗ

 8
П
Мухаммад Султонов
Мухаммад Султонов

КАМАЗ

 5
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 5
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 19 1 5
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 14 1 2
Вся статистика

