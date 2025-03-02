«КАМАЗ» — «Арсенал»: видеообзор матча

«КАМАЗ» на своем поле одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

«Арсенал» (30 очков) занимает седьмое место в первой лиге. «КАМАЗ» (25) поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице.