«Арсенал» пропустил в концовке и проиграл «КАМАЗу» в первой лиге
Тульский «Арсенал» в гостях проиграл «КАМАЗу» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.
Счет на 27-й минуте открыл новичок гостей Маттео Алинви. Хозяева отыгрались благодаря голу Давида Караева на 79-й минуте. Победный мяч в концовке забил
«Арсенал» (30 очков) занимает седьмое место в первой лиге. «КАМАЗ» (25) поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|21
|15
|3
|3
|29-11
|48
|
2
|Урал
|21
|12
|5
|4
|30-18
|41
|
3
|Родина
|21
|9
|9
|3
|28-16
|36
|
4
|Спартак Кс
|21
|9
|7
|5
|30-24
|34
|
5
|КАМАЗ
|21
|8
|8
|5
|36-24
|32
|
6
|Челябинск
|21
|8
|8
|5
|27-20
|32
|
7
|Ротор
|21
|8
|6
|7
|24-17
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|21-21
|29
|
9
|Арсенал
|21
|6
|10
|5
|29-25
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|6
|10
|5
|25-24
|28
|
11
|Шинник
|21
|6
|8
|7
|18-19
|26
|
12
|Черноморец
|21
|6
|6
|9
|25-27
|24
|
13
|Енисей
|21
|5
|8
|8
|14-25
|23
|
14
|Волга
|21
|6
|4
|11
|24-34
|22
|
15
|Торпедо
|21
|5
|6
|10
|17-29
|21
|
16
|Уфа
|21
|4
|8
|9
|24-29
|20
|
17
|Сокол
|21
|2
|10
|9
|10-22
|16
|
18
|Чайка
|21
|2
|6
|13
|18-44
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
|28.11
|19:00
|Черноморец – Шинник
|2 : 1
|29.11
|13:00
|Сокол – СКА-Хаб.
|0 : 2
|29.11
|14:00
|Волга – Урал
|0 : 0
|29.11
|14:00
|Чайка – Уфа
|1 : 1
|30.11
|11:30
|Енисей – Ротор
|0 : 0
|30.11
|17:00
|Арсенал – Нефтехимик
|0 : 0
|30.11
|17:00
|Спартак Кс – Торпедо
|0 : 1
|30.11
|18:00
|Факел – Челябинск
|2 : 0
|1.12
|19:00
|Родина – КАМАЗ
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|13
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|5
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|5
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|19
|1
|5
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|14
|1
|2
