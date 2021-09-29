Калешин подал в отставку с поста главного тренера «Балтики»
21:45
Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин подал в отставку, сообщает официальный сайт клуба. Это произошло после поражения от «Текстильщика» (2:3) в 14-м туре Олимп-ФНЛ.
43-летний Калешин тренировал «Балтику» с 2019 года. Под его руководством команда провела 102 матча и одержал 44 победы.
По итогам сезона-2020/21 команда заняла пятое место в Олимп-ФНЛ, а в 2019 году пробилась в 1/8 финала Кубка России.
Дополнительная информация:
https://www.fc-baltika.ru/news/evgeniy_kaleshin_podal_v_otstavku/
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