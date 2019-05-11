18:55 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Как "Тамбов" отпраздновал выход в премьер-лигу. Видео

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Игроки "Тамбова" на клубной базе отпраздновали выход в премьер-лигу по итогам сезона. Клуб досрочно оформил выход в элиту сегодня благодаря поражению "Томи" от "Шинника" (0:1).

"Я очень горжусь всеми вами, очень рад, что именно с вами это сделал. С предыдущими командами это было гораздо легче. А здесь, сами все знаете, через что прошли, как тяжело было. Еще раз всех с победой и выходом в премьер-лигу, вы мужики!" - сказал капитан клуба Младен Кашчелан

Черногорский футболист ранее выходил в РПЛ с "Арсеналом" и "Тосно".

 

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