Как спасти сезон в ФНЛ. Live с главой «Чертаново»

В 17.00 в YouTube-канале «СЭ» состоится стрим с директором «Чертаново» Николаем Лариным. Ведущий — Вячеслав Короткин.

Мы обсудим:

— ситуацию с турниром первого дивизиона, который, скорее всего, не будет доигран;

— возможное использование командой БСА «Лужники»;

— высказывание экс-гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса о том, «Чертаново» не место в РПЛ из-за небольшого числа болельщиков;

— может ли сработать на высшем уровне ставка на своих воспитанников и россиян;

— проблемы и пути развития детско-юношеского футбола России.