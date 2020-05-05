Как спасти сезон в ФНЛ. Live с главой «Чертаново»
15:40
В 17.00 в YouTube-канале «СЭ» состоится стрим с директором «Чертаново» Николаем Лариным. Ведущий — Вячеслав Короткин.
Мы обсудим:
— ситуацию с турниром первого дивизиона, который, скорее всего, не будет доигран;
— возможное использование командой БСА «Лужники»;
— высказывание экс-гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса о том, «Чертаново» не место в РПЛ из-за небольшого числа болельщиков;
— может ли сработать на высшем уровне ставка на своих воспитанников и россиян;
— проблемы и пути развития детско-юношеского футбола России.
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