К драке во время матча "Луч"- "СКА-Хабаровск" не причастны болельщики команд

Пресс-служба Олимп-Первенства ФНЛ прокомментировала инцидент во Владивостоке во время матча 26-го тура первенства "Луч"– "СКА-Хабаровск".

В воскресенье, 10 марта, в ряде СМИ появилась информация о массовой потасовке болельщиков. На основе информации, полученной от служб безопасности клубов, а также местных органов правопорядка (ОП №4 по Фрунзенскому району ОМВД РФ по городу Владивостоку) департамент безопасности и работы с болельщиками ФНЛ сообщается, что драка произошла за пределами стадиона во время проведения матча.

В ней участвовали лица, не относящиеся к болельщикам играющих команд, тогда как последние во время инцидента находились на трибунах стадиона. Сотрудниками полиции попытки развития данной драки были незамедлительно пресечены. Было задержано три жителя города Владивосток, которых привлекли к ответственности по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).