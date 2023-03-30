Президент ФНЛ Измайлов: «Переход на весна-осень? Все принципиально поддерживают такое решение»

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал, что решение о возможном переходе на систему весна-осень будет принята через несколько недель.

— Переход на весна-осень? Решение будет принято через пару недель. Все понимают, что это необходимо. Реформа должна быть проведена. Есть детали, которые необходимо проработать. Пока что принятие решение отложено.

— Можно точно сказать, что ФНЛ перейдет на систему весна-осень?

— Все принципиально поддерживают такое решение. Вопрос проработки деталей.