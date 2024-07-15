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Иванов: «Аренда Помазуна? Мы с ним не общались»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, возможна ли новая аренда вратаря Ильи Помазуна в команду из Екатеринбурга.

«Я не знаю. У него есть великий агент, который занимается его судьбой. Он сам говорит, что только через него. Честно сказать, даже не могу ответить на этот вопрос. Общались ли мы с Ильей? Нет, не общались. У Ильи было большое желание покинуть наш клуб. Он покинул», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Помазун — воспитанник ЦСКА. С февраля 2021 года по июнь 2024 года голкипер выступал за «Урал» на правах аренды. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что 27-летним голкипером интересуются клубы из верхней половины таблиц чемпионатов Франции, Бельгии и Швейцарии.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
Футбол
ФК Урал
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1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
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 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
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