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Иванов: «Решили не продлевать контракт с Кулаковым из-за возраста. «Урал» будет омолаживаться»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход защитника Дениса Кулакова.

«Решили расстаться с Кулаковым, потому что у нас действует лимит на иностранцев, у нас есть лишние легионеры. С ним у нас закончился контракт, мы его ценим и любим. Денис — наш капитан, девять лет мы были вместе, и это время прошло, как один. Решили не продлевать сотрудничество из-за возраста Кулакова, команда будет омолаживаться. Мы предлагали ему российский паспорт, но ему и его семье удобнее иметь прежнее гражданство. У нас к Денису никаких претензий нет», — приводит слова Иванова Sport24.

Кулаков перешел в «Урал» из харьковского «Металлиста» летом 2015 года. В составе оранжево-черных футболист провел 265 матчей, забил гол и сделал 28 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-657497-v-urale-nazvali-prichiny-pochemu-rasstalis-s-kulakovym-yemu-i-yego-semye-udobneye-imet-ukrainskoye-grazhdanstvo
Денис Кулаков
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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