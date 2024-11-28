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Сегодня, 12:15

Иванов отреагировал на сообщение о том, что у него обнаружили рак

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о своем здоровье после сообщения о том, что у него диагностировали рак.

«Вам это зачем? Все нормально у меня, хорошо», — приводит слова Иванова РИА «Новости».

Ранее в интервью «СЭ» Иванов рассказал, что летает на лечение в Германию.

Иванов занимает должность президента «Урала» с 2003 года. Екатеринбуржцы дважды доходили до финала Кубка России.

Источник: РИА Новости
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Источник: у президента «Урала» Иванова обнаружен рак
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9
 СКА-Хаб. 20 6 8 6 27-30 26
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
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