Иванов отреагировал на сообщение о том, что у него обнаружили рак

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о своем здоровье после сообщения о том, что у него диагностировали рак.

«Вам это зачем? Все нормально у меня, хорошо», — приводит слова Иванова РИА «Новости».

Ранее в интервью «СЭ» Иванов рассказал, что летает на лечение в Германию.

Иванов занимает должность президента «Урала» с 2003 года. Екатеринбуржцы дважды доходили до финала Кубка России.