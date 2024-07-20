Иванов оценил результаты «Урала» в стартовых турах первой лиги

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал выступление команды в стартовых турах сезона первой лиги.

Екатеринбуржцы в первых матчах победили «Сочи» (2:0) и «Шинник» (2:1).

«Когда команда берет 6 очков в двух стартовых матчах — это уже можно назвать хорошим результатом. Но по игре с «Шинником» я недоволен первым таймом, играли безобразно», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

«Урал» лидирует в турнирной таблице первой лиги. В минувшем сезоне команда вылетела из РПЛ.