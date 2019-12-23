Иван Таранов покинул «Краснодар»

Защитник Иван Таранов расторг контракт с «Краснодаром» по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт ФНЛ. 33-летний футболист перешел в кубанский клуб в июле 2018 года на правах свободного агента.

Таранов защищал цвета «Краснодара-2», проведя за полтора сезона в Олимп-ФНЛ 43 матча и забил 5 голов. В нынешнем первенстве на его счету 2 мяча в 15 играх. За первую команду защитник один раз вышел на замену в Лиге Европы.

Профессиональную карьеру Таранов начал в ЦСКА, а с 2008 по 2018 год выступал за «Крылья Советов».