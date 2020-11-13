Сергеев: «Торпедо» не ставило задачу по выходу в РПЛ. Никакой космической зарплаты у меня нет»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе из «Торпедо».

— Я никогда за деньгами не гнался. Для меня главное — идти за мечтой. «Крылья» поставили своей целью выход в РПЛ. Я очень хочу поиграть в премьер-лиге, в идеале — попасть в сборную, а впоследствии уехать за границу. Что касается денег, то нет никаких заоблачных сумм.

— В «Торпедо» Маслов сказал, что перед клубом не стоит задачи по выходу в премьер-лигу. А после моего ухода они изменили намерения. Необычная ситуация. У нас в ПФЛ и ФНЛ в «Торпедо» была очень классная команда, крепкая семья, восхитительные болельщики. Плюс отличный президент Елена Васильевна Еленцева, это замечательный человек и руководитель. Непонятно, почему ее убрали из клуба, она команде очень помогала. В начале сезона перед «Торпедо» не стояло никаких задач, поэтому я и ушел. Повторюсь: я не гонюсь за деньгами, а иду за мечтой. Недавно у нас была игра с «Торпедо», меня тепло встретили болельщики, это приятно, — заявил Сергеев. (Сергей Федоров)

Полностью интервью с Иваном Сергеевым можно прочесть на сайте «СЭ».