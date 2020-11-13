Сергеев: «Игнашевич мог и прикрикнуть в раздевалке, он все время заряжен на работу»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы с Сергеем Игнашевичем.
— Как вам работалось с Игнашевичем?
— Сергей Николаевич всегда заряжен на работу. Он 24/7 пашет, думает, что можно улучшить в команде. Он меня многому научил, спасибо ему огромное за это. Все было отлично.
— Он мог вспылить в раздевалке или на поле?
— Да. Если мы терпели какое-нибудь обидное поражение, у него бывали эмоции, мог и покричать. Но это все для мотивации, бутылками он не кидался, все в порядке. Уже чуть позже мы вместе спокойно разбирали матчи. (Сергей Федоров)
Полностью интервью с Иваном Сергеевым можно прочесть на сайте «СЭ».
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