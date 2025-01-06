Источник: защитник «Алании» Багаев останется в команде

Защитник «Алании» Алан Багаев продолжит выступать за владикавказский клуб, сообщает Legalbet.

По информации источника, 33-летний футболист принял такое решение, несмотря на понижение зарплаты и интерес других клубов.

Багаев выступает за «Аланию» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей, отличившись 1 голом. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня этого года.