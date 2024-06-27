Источник: вратарь «Арсенала» Кокарев прошел медобследование перед трансфером в «Химки»

Голкипер тульского «Арсенала» Никита Кокарев прошел медосмотр перед трансфером в «Химки», сообщает Legalbet.

По данным источника, клубам осталось согласовать даты платежей и количество траншей. Контракт с 21-летним футболистом будет подписан по схеме «3+1».

В минувшем сезоне Кокарев провел 31 матч за «Арсенал», в которых 16 раз сыграл на ноль и пропустил 20 голов. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 450 тысяч евро.