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Источник: в «Крыльях Советов» проходят обыски, задержан бывший директор фонда клуба

16:54
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На базе «Крыльев Советов», на стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски и выемка документов, сообщает портал ТНВ.

По данным источника, также задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

Данные мероприятия проводит Следственный комитет по Самарской области.

Дополнительная информация:

https://tnv.ru/news/sport/130024-v-krylyakh-sovetov-prokhodyat-obyski-zaderzhan-byvshiy-direktor-fonda-kluba/

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