Источник: в «Крыльях Советов» проходят обыски, задержан бывший директор фонда клуба

На базе «Крыльев Советов», на стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски и выемка документов, сообщает портал ТНВ.

По данным источника, также задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

Данные мероприятия проводит Следственный комитет по Самарской области.