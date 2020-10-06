Источник: в «Крыльях Советов» проходят обыски, задержан бывший директор фонда клуба
16:54
На базе «Крыльев Советов», на стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски и выемка документов, сообщает портал ТНВ.
По данным источника, также задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.
Данные мероприятия проводит Следственный комитет по Самарской области.
Дополнительная информация:
https://tnv.ru/news/sport/130024-v-krylyakh-sovetov-prokhodyat-obyski-zaderzhan-byvshiy-direktor-fonda-kluba/