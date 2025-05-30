Источник: у Морено случился конфликт со спортивным директором «Сочи» Орловым, тренеру грозит отставка

У главного тренера «Сочи» Роберта Морено произошел конфликт со спортивным директором клуба Андреем Орловым во время первого стыкового матча с «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

Игра прошла в среду, 28 мая, и завершилась победой нижегородцев со счетом 2:1. По информации источника, в перерыве матча Орлов пришел в раздевалку «Сочи» и возмутился планировавшейся заменой автора первого гола Романа Пасевича. Морено, в свою очередь, жестко отреагировал на попытку вмешательства в свои действия.

Отмечается, что 47-летний тренер отстранен от работы и будет отправлен в отставку вместе со своими испанскими ассистентами. В ответном стыковом матче 31 мая руководить южанами, скорее всего, будет Сергей Елягин, который тренирует вторую команду «Сочи», а его помощником станет тренер вратарей Дмитрий Бородин.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 команда вылетела в первую лигу. В прошлом году клуб продлил контракт с испанцем до конца сезона-2026/27.