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30 мая 2025, 13:38

Источник: у Морено случился конфликт со спортивным директором «Сочи» Орловым, тренеру грозит отставка

Алина Савинова
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено
Роберт Морено.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У главного тренера «Сочи» Роберта Морено произошел конфликт со спортивным директором клуба Андреем Орловым во время первого стыкового матча с «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

Игра прошла в среду, 28 мая, и завершилась победой нижегородцев со счетом 2:1. По информации источника, в перерыве матча Орлов пришел в раздевалку «Сочи» и возмутился планировавшейся заменой автора первого гола Романа Пасевича. Морено, в свою очередь, жестко отреагировал на попытку вмешательства в свои действия.

Отмечается, что 47-летний тренер отстранен от работы и будет отправлен в отставку вместе со своими испанскими ассистентами. В ответном стыковом матче 31 мая руководить южанами, скорее всего, будет Сергей Елягин, который тренирует вторую команду «Сочи», а его помощником станет тренер вратарей Дмитрий Бородин.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 команда вылетела в первую лигу. В прошлом году клуб продлил контракт с испанцем до конца сезона-2026/27.

Источник: Metaratings.ru
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Роберт Морено
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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