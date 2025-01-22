Источник: трансфер Мусы в «Родину» на грани срыва

Трансфер центрального защитника «Риги» Бабы Мусы в «Родину» может сорваться, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, несмотря на то, что «Ригой» и «Родиной» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, из-за политической ситуации латвийская футбольная федерация может отказать в передаче документов. Отмечается, что для решения ситуации Муса может перейти в клуб из страны, в которой не возникнет проблем для перехода.

На счету 25-летнего ганца 94 матча в профессиональной карьере, в которых он забил девять мячей и отдал четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.