Источник: «Торпедо» продлит контракт с полузащитником Чуричем

Московское «Торпедо» намерено продлить контракт с хорватским полузащитником Марио Чуричем, сообщает Legalbet.

По информации источника, представитель 26-летнего футболиста Джуро Иванишевич обсудил со спортивным директором клуба Ари новый контракт своего клиента, придя к положительному решению.

Чурич выступает за «Торпедо» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах за команду и забил гол. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.