Источник: «Торпедо» продлит контракт с полузащитником Чуричем
Московское «Торпедо» намерено продлить контракт с хорватским полузащитником Марио Чуричем, сообщает Legalbet.
По информации источника, представитель 26-летнего футболиста Джуро Иванишевич обсудил со спортивным директором клуба Ари новый контракт своего клиента, придя к положительному решению.
Чурич выступает за «Торпедо» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах за команду и забил гол. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Источник: Legalbet
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|
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|21
|6
|4
|11
|18-19
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|
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|Шинник
|21
|4
|9
|8
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|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
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|
18
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
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Чайка – Уфа
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|1.03
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Черноморец – Торпедо
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Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
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Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
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Сочи
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Равиль Нетфуллин
Торпедо М
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Данил Полубояринов
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|И
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|Ж
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