Источник: «Торпедо» прекратит сотрудничество с Игнашевичем

Журналист Нобель Арустамян 22 марта в своем Telegram-канале сообщил, что «Торпедо» в ближайшее время уволит главного тренера клуба Сергея Игнашевича.

По данным источника, основная причина прекращения сотрудничества — неудовлетворительные результаты москвичей.

После 31-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице с 54 очками. Лидируют «Крылья Советов» (70 очков).

Торпедовцы проиграли четыре последние встречи в турнире.