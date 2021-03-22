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Источник: «Торпедо» прекратит сотрудничество с Игнашевичем

11:15
Сергей Игнашевич. Фото ФК «Торпедо»
Сергей Игнашевич. Фото ФК «Торпедо»
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Журналист Нобель Арустамян 22 марта в своем Telegram-канале сообщил, что «Торпедо» в ближайшее время уволит главного тренера клуба Сергея Игнашевича.

По данным источника, основная причина прекращения сотрудничества — неудовлетворительные результаты москвичей.

После 31-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице с 54 очками. Лидируют «Крылья Советов» (70 очков).

Торпедовцы проиграли четыре последние встречи в турнире.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/332

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