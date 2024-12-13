Источник: «Торпедо» может подписать воспитанника «Спартака» Сокола

«Торпедо» заинтересовано в переходе защитника «Родины» Артема Сокола, сообщает Legalbet.

По информации источника, московский клуб привлекает универсальность 27-летнего защитника, который может сыграть в центре и на флангах обороны.

Сокол выступает за «Родину» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Защитник является воспитанником «Спартака».

После 21 тура «Торпедо» с 43 очками занимает второе место в Мелбет-Первой лиге, отставая от лидирующей «Балтики» на 2 балла.