Источник: Тихонов может уйти из «Енисея» в случае поражения в ближайших турах

Андрей Тихонов может покинуть пост главного тренера «Енисея», сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, отставка 54-летнего специалиста произойдет в случае неудовлетворительных результатов в ближайших турах первой лиги.

Тихонов возглавляет «Енисей» с января 2024 года. Красноярский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги с 10 очками, на счету команды 2 победы в 11 матчах.

В 12-м туре «Енисей» на своем поле встретится с «Торпедо», в 13-м туре на выезде сыграет с «Челябинском».