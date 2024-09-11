Источник: Талалаев не хочет, чтобы Фернандес покидал «Балтику»
Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес с большой долей вероятности не покинет калининградский клуб, сообщает «РБ Спорт».
Как отмечает источник, к 22-летнему футболисту сохраняется интерес со стороны клубов РПЛ, но новый главный тренер балтийцев Андрей Талалаев хочет сохранить полузащитника в команде.
Летнее трансферное окно для чемпионата России закроется в четверг, 12 сентября.
В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги Фернандес провел 8 матчей, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Он присоединился к «Балтике» в начале 2024 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|- : -
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Черноморец – Енисей
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|14.09
|19:00
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Сочи – Ротор
|- : -
|15.09
|00:00
|
Чайка – Шинник
|- : -
|15.09
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|
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|- : -
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