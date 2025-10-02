Футбол
Сегодня, 16:24

ТАСС: совладельца «Торпедо» Соболева освободили из СИЗО

Игнат Заздравин
Корреспондент
Леонид Соболев.
Фото ФК «Полтава»

Мосгорсуд отпустил из СИЗО совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, сообщает ТАСС.

«В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему была изменена мера пресечения: ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей, и выпустили из СИЗО», — приводит ТАСС ответ источника из правоохранительных органов.

Совладелец Соболев и гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

По данным следствия, руководители московского клуба предлагали судье 1 миллион рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.

Перед началом сезона-2025/26 «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.

Источник: ТАСС
