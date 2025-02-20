Источник: «Сочи» подпишет Стойсавлевича, выступавшего за английские клубы

«Сочи» подпишет сербского защитника Лазара Стойсавлевича из «Тренчина», сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, стороны заключат соглашение на 2,5 года с опцией продления еще на один сезон. «Сочи» заплатит за переход игрока 100 тысяч евро.

В текущем сезоне 26-летний Стойсавлевич участвовал в 20 матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года.

«Сочи» находится на четвертом месте в Мелбет—Первой лиге, имея 37 очков после 21 матча.