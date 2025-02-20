Источник: «Сочи» подпишет Стойсавлевича, выступавшего за английские клубы
«Сочи» подпишет сербского защитника Лазара Стойсавлевича из «Тренчина», сообщает Legalbet.ru.
По информации источника, стороны заключат соглашение на 2,5 года с опцией продления еще на один сезон. «Сочи» заплатит за переход игрока 100 тысяч евро.
В текущем сезоне 26-летний Стойсавлевич участвовал в 20 матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года.
«Сочи» находится на четвертом месте в Мелбет—Первой лиге, имея 37 очков после 21 матча.
Источник: Legalbet.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
|
3
|Спартак Кс
|12
|7
|3
|2
|16-10
|24
|
4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
5
|Велес
|12
|7
|2
|3
|16-14
|23
|
6
|Торпедо
|12
|6
|3
|3
|21-9
|21
|
7
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|16-13
|18
|
8
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
9
|Шинник
|11
|3
|6
|2
|15-13
|15
|
10
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
|
11
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
12
|Ленинградец
|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
|
13
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
14
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
15
|Волга
|12
|3
|2
|7
|14-18
|11
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|11
|1
|2
|8
|11-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.10
|00:00
|Арсенал – Спартак Кс
|- : -
|10.10
|00:00
|Ленинградец – Торпедо
|- : -
|10.10
|00:00
|Нефтехимик – Челябинск
|- : -
|10.10
|00:00
|Нижний Новгород – Енисей
|- : -
|10.10
|00:00
|Ротор – Волга
|- : -
|10.10
|00:00
|СКА-Хабаровск – КАМАЗ
|- : -
|10.10
|00:00
|Сочи – Уфа
|- : -
|10.10
|00:00
|Урал – Велес
|- : -
|10.10
|00:00
|Шинник – Текстильщик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
|
|
Илья Азявин
Шинник
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
Новости
Судейство
24 сен 15:13
7