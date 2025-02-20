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Источник: «Сочи» подпишет Стойсавлевича, выступавшего за английские клубы

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Сочи» подпишет сербского защитника Лазара Стойсавлевича из «Тренчина», сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, стороны заключат соглашение на 2,5 года с опцией продления еще на один сезон. «Сочи» заплатит за переход игрока 100 тысяч евро.

В текущем сезоне 26-летний Стойсавлевич участвовал в 20 матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года.

«Сочи» находится на четвертом месте в Мелбет—Первой лиге, имея 37 очков после 21 матча.

Источник: Legalbet.ru
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«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 11 3 6 2 15-13 15
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 11 1 2 8 11-23 5
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10.10 00:00 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 00:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 00:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
10.10 00:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 00:00 Ротор – Волга - : -
10.10 00:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 00:00 Сочи – Уфа - : -
10.10 00:00 Урал – Велес - : -
10.10 00:00 Шинник – Текстильщик - : -
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Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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