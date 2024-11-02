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Источник: Скворцов зимой может перейти в казахстанский топ-клуб

Алина Савинова
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Несколько клубов из топ-6 казахстанской премьер-лиги интересуются возможностью трансфера защитника «Химок» Льва Скворцова, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, переход 24-летнего игрока может произойти в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что Скворцовым интересуются клубы и из других стран. Однако пока не озвучивается — из каких именно.

1 ноября сообщалось, что защитник не продлит контракт с «Химками», который рассчитан до 30 июня 2025 года. Скворцов перешел в подмосковный клуб в феврале 2023 года. В июле 2024-го он ушел в аренду в «Шинник».

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Химки
ФК Шинник
Лев Скворцов
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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