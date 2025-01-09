Источник: «Шинник» хочет оформить переход вратаря «Балтики» Свинова

«Шинник» рассчитывает подписать контракт с вратарем «Балтики» Ильей Свиновым, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, ярославцы могут перехватить голкипера у «Уфы», которая близка к подписанию 24-летнего россиянина. Параллельно «Шинник» рассматривает трансфер вратаря «Ахмата» Михаила Опарина.

Свинов в этом сезоне провел 5 матчей в первой лиге, пропустил 6 голов и завершил одну игру на ноль.