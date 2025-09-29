Футбол
29 сентября, 09:48

Источник: Шалимова могут уволить с поста главного тренера «Факела» в ближайшее время

Павел Лопатко

В «Факеле» в ближайшее время могут принять решение об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 56-летний россиянин покинет команду в случае потери очков в матче 13-го тура первой лиги против «Волги». В клубе недовольны работой Шалимова: в последних шести матчах команда заработала шесть очков.

Набрав в 12 матчах 24 очка, воронежцы занимают третье место в таблице первой лиги и отстают от лидирующего «Спартака» из Костромы на два балла (у «Спартака» есть игра в запасе).

Матч 13-го тура «Факел» — «Волга» пройдет 4 октября.

Шалимов работает в «Факеле» с апреля 2025 года. В 21 матче под его руководством команда одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Источник: Metaratings.ru
ФК Факел (Воронеж)
Игорь Шалимов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Иди сам себя пердоль,чмошник.

    29.09.2025

  • Деп Б.Охта

    Что вы!!!!? Как можно такого грамотного специалиста, кристальной совести, опытнейшего ТРЕНЕРИЩЕ увольнять!!!!?

    29.09.2025

  • Деп Б.Охта

    Спасибо за это мнение. Не один я так думаю. Именно Шалимов был инициатором бунта. Вожаком. Остальные члены стада. Воздастся, говорил кто? Верно говорил.

    29.09.2025

  • lenin.vowa2018

    что-то много подлости, и все в адрес Садырина. Жену его послушайте, как подло с ним поступали и в Питере, и в ЦСКА. С Христом тоже подло поступили, и все мы потомки подлого Каина. Оттуда начни.

    29.09.2025

  • 25 быков.

    за базаром то следи, а то твою маму отпердрлим, падла

    29.09.2025

  • лиего

    Весь багаж Шалимова хранится в пустом чемодане.

    29.09.2025

  • Alexey Barinov

    все странно...всего 2 поражения за 12 игр,я думаль Шалимов трене Факело!я думал только он выведет их в рпл! приивет господину Асхабадзе...не видать больше Факелу премьерлиги!!!

    29.09.2025

  • Врн36

    Было везение, фарт на 1:0 . Сейчас не фарта ни игры ни ррезультата

    29.09.2025

  • clyushnikoff

    а кто то хотел его тренером Спартака назначить

    29.09.2025

  • DemolisherAjax

    Видимо дело в унылом футболе.Или с Шалимовым что-то не поделили.

    29.09.2025

  • Степочкин

    Минимальное число поражений в лиге, в 2-х очках от лидера, не понятно что хотят от бывшей ж/б команды-аутсайдера РПЛ. Вероятно считают себя элитой среди этих "непонятных команд в этой непонятной им лиге" и тут типа оказались случайно. Ну-ну))...

    29.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Васятка, астанавись!

    29.09.2025

  • Олег

    Они там в Факеле совсем йопнулись? Факел с Шалимовым долгое время лидировал в ФНЛ. Временный спад (при этом ниче далеко не потеряно) и сразу в отставку?

    29.09.2025

  • Gagiga

    А в первых шести матчах Факел набрал 18 очков и Шалимову за это ЗП подняли или контракт пожизненный выписали? Сейчас у них после 12 игр 24 очка. Что не так?

    29.09.2025

  • Andrey Cherkasov

    Танцуй, Игорек, тебе письмо от игроков. Письма писать в 94г оказалось проще, чем тренировать. У подлости нет срока давности. Каким тренером стал сам Шалимов показало время. В 56 уволят из клуба 1й лиги.

    29.09.2025

  • uaom

    Гордость российского футбола продолжает колбасить . Велком вторая лига !

    29.09.2025

  • m_16

    Это всё отвратительное газпромовское судейство! Не хотят мстительные подлецы с болотных помоек видеть самобытную прекрасную команду из Воронежа, играющую в яркий современный футбол, в Премьер-Лиге.

    29.09.2025

  • Bavz

    А Асхабадзе они не хотят уволить, который сменил за 6 лет 9 тренеров.

    29.09.2025

  • zg

    Скоро команда матчтв пополнится прекрасным экспэрдом!

    29.09.2025

  • Sergey Nikolsky

    пробейся...- И что делать?...- Схема не так важна, как правильная игра в каждой игровой ситуации...- У нас считается, что не бывает правильной игры в каждой игровой ситуации...- А какая бывает? Только неправильная?...- Смешно...- Да, грустно...- На самом деле, в защите нужно играть на перехват, в середине поля быстро, в атаке точно. Технику использовать вблизи ворот соперника для создания голевых моментов...- А как в середине быстро?...- Полузащита должна быть полезна и защите, и нападению, играть в пол-оборота и двигаться слева направо и справо налево...- А в атаке?...- Атакой ДОЛЖНЫ руководить нападающие - куда показал движением, туда и пас. Полузащита ДОЛЖНА ждать маневра нападающего, причем, если это в середине поля, то можно и на ход, а вот, если вблизи чужих ворот, то только в ноги - вратарь может выйти на перехват...- Для начала этого хватит. (Продолжение следует...)

    29.09.2025

  • Sergey Nikolsky

    Тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов: «Пришло время поменять схему»...- Что так?...- Не смогли выиграть у "Чайки"...- Почему?...- Был удален Журавлев...- И что?...- Их хватило на первые 20 минут...- Почему хватило?...- Ну, типа, соперник потом притопил, у них команда молодая, кони! И играли в 2 нападающих...- Почему в два?! При таком раскладе не выполняется правило: "Атака для крайнего нападающего заканчивается на дальней штанге"... - Может Шалимов не знает этого правила?...- Зачем тогда нужно было играть в Европе?...- Говорит, что при обороне в середине будет не три игрока, а четыре...- Зачем играть в защите в 5 защитников? Ни у одной команды нет 5 нападающих!...- Ну, типа, так надежнее...- Тогда не хватит ресурсов в атаке!...- Там двое...- Безнадёга. У соперников 4 защитника. Немудрено, что не забили. Попробуй пробейся...-

    29.09.2025

  • Diman_madridista

    Шанс для Аленичева откроется. Если он конечно хочет поработать тренером, и не языком трепать

    29.09.2025

  • Valekka

    Шалимова везде хватает на 5 туров!!

    29.09.2025

    • «Факел» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Чайкой» в первой лиге

    «Спартак» Кострома — «Волга» Ульяновск: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
    2
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    3
    		 Факел 12 7 3 2 10-7 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 12 5 4 3 19-13 19
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 12 3 3 6 12-21 12
    14
    		 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    4.10 00:00
    Чайка – Родина
    		 - : -
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 - : -
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 - : -
    5.10 00:00
    Торпедо – Черноморец
    		 - : -
    5.10 00:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 - : -
    5.10 00:00
    Сокол – Арсенал
    		 - : -
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		 7
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 6 1 1
    Вся статистика

