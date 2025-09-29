Источник: Шалимова могут уволить с поста главного тренера «Факела» в ближайшее время

В «Факеле» в ближайшее время могут принять решение об увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 56-летний россиянин покинет команду в случае потери очков в матче 13-го тура первой лиги против «Волги». В клубе недовольны работой Шалимова: в последних шести матчах команда заработала шесть очков.

Набрав в 12 матчах 24 очка, воронежцы занимают третье место в таблице первой лиги и отстают от лидирующего «Спартака» из Костромы на два балла (у «Спартака» есть игра в запасе).

Матч 13-го тура «Факел» — «Волга» пройдет 4 октября.

Шалимов работает в «Факеле» с апреля 2025 года. В 21 матче под его руководством команда одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.