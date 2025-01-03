Источник: «Ротор» сделал предложение форварду «Ростова» Тугареву

«Ротор» заинтересован в переходе форварда «Ростова» Романа Тугарева, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, клуб из Волгограда уже сделал предложение 26-летнему нападающему.

Тугарев является игроком «Ростова» с 2020 года. В нынешнем сезоне он не выступал за основную команду дончан. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

«Ротор» с 30 очками после 21 тура располагается на седьмом месте в турнирной таблице первой лиги.