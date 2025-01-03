Источник: «Ротор» сделал предложение форварду «Ростова» Тугареву
«Ротор» заинтересован в переходе форварда «Ростова» Романа Тугарева, сообщает Metaratings.ru.
Как отмечает источник, клуб из Волгограда уже сделал предложение 26-летнему нападающему.
Тугарев является игроком «Ростова» с 2020 года. В нынешнем сезоне он не выступал за основную команду дончан. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
«Ротор» с 30 очками после 21 тура располагается на седьмом месте в турнирной таблице первой лиги.
Источник: Metaratings.ru.
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|
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|10
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|
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|7
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|
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|4
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|
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|21
|4
|9
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|13-21
|21
|
15
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|21
|5
|5
|11
|22-31
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|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
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|4
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34 тур
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
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|Г
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Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
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Мартин Крамарич
Сочи
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|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
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|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
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|2
|6
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Новости
30 дек 2024 19:02
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