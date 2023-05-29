Источник: «Родина» примет участие в стыковых матчах за выход в РПЛ
«Родина» официально получил путевку в стыковые матчи за право выступить в следующем сезоне РПЛ, апелляция «Алании» отклонена, сообщает Metaratings.ru.
Ранее «Алании» было отказано в выдаче лицензии РФС-1, позволяющей сыграть в «стыках» и выступать в РПЛ из-за проблем со стадионом. Клуб подал апелляцию на это решение, которая была отклонена.
В стыковых матчах за право выступить в РПЛ первую лигу представят «Енисей» и «Родина».
Стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги состоятся 6 и 9 июня.
Источник: Metaratings
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|
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|33
|19
|11
|3
|53-27
|68
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|33
|12
|10
|11
|24-27
|46
|
8
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
9
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
10
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
11
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
12
|Арсенал
|33
|11
|8
|14
|37-40
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|33
|9
|6
|18
|34-53
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
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34 тур
|3.06
|00:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|00:00
|
Балтика – Велес
|- : -
|3.06
|00:00
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
|3.06
|00:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|- : -
|3.06
|00:00
|
Уфа – Кубань
|- : -
|3.06
|00:00
|
Енисей – Волга
|- : -
|3.06
|00:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|3.06
|00:00
|
Родина – Рубин
|- : -
|3.06
|00:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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