Источник: «Родина» примет участие в стыковых матчах за выход в РПЛ

«Родина» официально получил путевку в стыковые матчи за право выступить в следующем сезоне РПЛ, апелляция «Алании» отклонена, сообщает Metaratings.ru.

Ранее «Алании» было отказано в выдаче лицензии РФС-1, позволяющей сыграть в «стыках» и выступать в РПЛ из-за проблем со стадионом. Клуб подал апелляцию на это решение, которая была отклонена.

В стыковых матчах за право выступить в РПЛ первую лигу представят «Енисей» и «Родина».

Стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги состоятся 6 и 9 июня.