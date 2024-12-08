Источник: полузащитник «Краснодара» Кучугура близок к аренде в «Урал»

«Урал» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» и молодежной сборной России Дмитрию Кучугуре, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 20-летний футболист может перейти в уральский клуб на правах аренды. Отмечается, что по возможному трансферу Кучугуры в «Краснодар» обращался экс-защитник «быков» Игорь Смольников, ныне работающий в спортивном департаменте «Урала».

Кучугура всего провел 55 матчей за «Краснодар-2», отметившись 6 голами и 7 результативными передачами. За основу черно-зеленых на его счету две игры.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 250 тысяч евро.