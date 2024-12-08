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Источник: полузащитник «Краснодара» Кучугура близок к аренде в «Урал»

Алина Савинова
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«Урал» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» и молодежной сборной России Дмитрию Кучугуре, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 20-летний футболист может перейти в уральский клуб на правах аренды. Отмечается, что по возможному трансферу Кучугуры в «Краснодар» обращался экс-защитник «быков» Игорь Смольников, ныне работающий в спортивном департаменте «Урала».

Кучугура всего провел 55 матчей за «Краснодар-2», отметившись 6 голами и 7 результативными передачами. За основу черно-зеленых на его счету две игры.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Краснодар
ФК Урал
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 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
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7
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 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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