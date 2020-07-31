Источник: «Оренбург» возглавит тренер, сделавший чемпионом брестское «Динамо»

Новым главным тренером «Оренбурга» станет Марцел Личка, сообщает Telegram-канал «Родны футбол. Футбол Беларусi».

43-летний чешский специалист ранее тренировал брестское «Динамо». В прошлом сезоне команда под руководством Лички завоевала Суперкубок Белоруссии и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ. Несмотря на это, клуб не продлил контракт с ним.

«Оренбург» по итогам сезона-2019/20 покинул Тинькофф РПЛ и стартует в первенстве Олимп-ФНЛ. В начале сезона команду возглавлял Владимир Федотов. После его ухода «Оренбург» принял Константин Емельянов, а заканчивала команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильшата Айткулова.