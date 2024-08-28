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Источник: Олег Василенко возглавит «Черноморец»

Виктория Кравченко
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Новым главным тренером «Черноморца» может стать российский специалист Олег Василенко, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, контракт тренера будет рассчитан на три года. О подписании соглашения с Василенко могут объявить в ближайшие два дня.

Последним местом работы специалиста был «Телави». Также он руководил «Уралом», «Факелом» и «Аланией».

25 августа «Черноморец» объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера. Также команду покинул тренерский штаб специалиста.

Источник: Metaratings.ru
ФК Черноморец (Новороссийск)
Олег Василенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
7
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
8
 Родина 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
11
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
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Уфа – Торпедо
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Урал – Алания
 - : -
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Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 - : -
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
1.09 18:00
Черноморец – Родина
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