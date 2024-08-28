Источник: Олег Василенко возглавит «Черноморец»

Новым главным тренером «Черноморца» может стать российский специалист Олег Василенко, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, контракт тренера будет рассчитан на три года. О подписании соглашения с Василенко могут объявить в ближайшие два дня.

Последним местом работы специалиста был «Телави». Также он руководил «Уралом», «Факелом» и «Аланией».

25 августа «Черноморец» объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера. Также команду покинул тренерский штаб специалиста.