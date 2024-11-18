Источник: новым главным тренером «Родины» станет словенец Желькович

Словенский тренер Зоран Желькович в ближайшее время возглавит «Родину», сообщает Legalbet.

По информации источника, «Родина» скоро объявит о назначении 44-летнего специалиста.

Желькович с лета возглавляет латвийскую «Ауду». До этого он работал в словенских «Олимпии», «Копере», «Крке» и «Илирии».

«Родина» в начале сентября объявила об уходе Владимира Газзаева с поста главного тренера команды. С того момента обязанности тренера исполняет Филип Соколинский. После 19 туров «Родина» с 24 очками занимает десятое место в Мелбет-Первой лиге.