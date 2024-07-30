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Сегодня, 20:04

Источник: «Нефтехимик» начал поиск нового тренера на случай ухода Новикова

Алина Савинова
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В «Нефтехимике» запустили процесс поиска нового главного тренера команды на случай ухода Кирилла Новикова, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что 43-летний специалист может сменить Сашу Илича на посту главного тренера «Пари НН». Отмечается, что в волжском клубе хотели пригласить Новикова еще до назначения Илича, однако тот отказался.

Сам Новиков до этого опроверг слухи о том, что он может возглавить команду из Нижнего Новгорода.

На старте сезона нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). Следующий матч «Пари НН» проведет 31 июля против «Ахмата» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Нефтехимик
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
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 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
3
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
4
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
5
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
6
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
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2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 - : -
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Балтика – Черноморец
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Торпедо – Чайка
 - : -
3.08 16:00
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Урал – Сокол
 - : -
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 - : -
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Игорь Горбунов

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Торпедо М

 2
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Урал

 1
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Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
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Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

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Сочи

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