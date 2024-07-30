Источник: «Нефтехимик» начал поиск нового тренера на случай ухода Новикова

В «Нефтехимике» запустили процесс поиска нового главного тренера команды на случай ухода Кирилла Новикова, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что 43-летний специалист может сменить Сашу Илича на посту главного тренера «Пари НН». Отмечается, что в волжском клубе хотели пригласить Новикова еще до назначения Илича, однако тот отказался.

Сам Новиков до этого опроверг слухи о том, что он может возглавить команду из Нижнего Новгорода.

На старте сезона нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). Следующий матч «Пари НН» проведет 31 июля против «Ахмата» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.