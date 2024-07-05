Источник: Луна не покинет «Балтику» этим летом

Защитник «Балтики» Диего Луна с большой долей вероятности не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, к 24-летнему игроку есть интерес со стороны других клубов, но руководство калининградцев не хочет отпускать венесуэльца этим летом.

В минувшем сезоне Луна провел 17 матчей за «Балтику». Он присоединился к команде в феврале 2024 года.

«Балтика» по итогам минувшего сезона заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.